Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет — Finance.ua

Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет Сегодня 09:47 — Фондовый рынок

Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет

Кабмин согласовал направление 90% чистой прибыли НЭК «Укрэнерго» по результатам деятельности в 2021 году в размере 127 млн грн в госбюджет.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Согласовано направление 90 процентов чистой прибыли частного акционерного общества «Национальная энергетическая компания „Укрэнерго“, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 г., в размере 127 036 тыс. гривен на выплату дивидендов в Государственный бюджет Украины», — написал он.

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Согласно финансовой отчетности, за 2021 год НЭК «Укрэнерго» получила 141,2 млн грн прибыли.

По итогам 2021 года компания уплатила государству 1222 млн грн налогов и обязательных платежей (включая 643 млн грн налогов и 579 млн грн ЕСВ).

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Українська правда По материалам:

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