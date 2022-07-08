Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет — Finance.ua

Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет
Кабмин согласовал направление 90% чистой прибыли НЭК «Укрэнерго» по результатам деятельности в 2021 году в размере 127 млн грн в госбюджет.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
«Согласовано направление 90 процентов чистой прибыли частного акционерного общества «Национальная энергетическая компания „Укрэнерго“, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 г., в размере 127 036 тыс. гривен на выплату дивидендов в Государственный бюджет Украины», — написал он.
Согласно финансовой отчетности, за 2021 год НЭК «Укрэнерго» получила 141,2 млн грн прибыли.
По итогам 2021 года компания уплатила государству 1222 млн грн налогов и обязательных платежей (включая 643 млн грн налогов и 579 млн грн ЕСВ).
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