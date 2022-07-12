Почти треть кредитных союзов прекратили работу с начала полномасштабной войны — НБУ — Finance.ua
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Почти треть кредитных союзов прекратили работу с начала полномасштабной войны — НБУ

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На рынке осталось 190 кредитных союзов (КС) с общим объемом активов около 2 млрд грн, что на 31% меньше, чем на конец февраля (275 союзов), сообщили и.о. директора департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений Нацбанка Украины Сергей Савчук и главный эксперт офиса правления НБУ Сергей Безпалый.
«Сегодня на рынке осталось почти 190 кредитных союзов с общим объемом активов около 2 млрд грн, что составляет менее 0,5% от общего объема финансового рынка Украины (...) К сожалению, война нанесла сокрушительный удар по рынку», — сообщили они в колонке агентству «Интерфакс-Украина».
По их словам, сегодня около 20 КС остались на временно оккупированных после 24 февраля территориях, 17 до сих пор находятся или были в зоне боевых действий, еще 24 кредитных союза, учитывая эвакуацию большинства работников, фактически не ведут деятельность.
Отмечается, что только за первые три месяца войны уровень NPL (неработающих кредитов) вырос вдвое, а у отдельных союзов — 85-90% просроченного кредитного портфеля.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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