Почти полмиллиона гривен выплатила СГ «ТАС» за авто, поврежденное кабанами — Finance.ua
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Почти полмиллиона гривен выплатила СГ «ТАС» за авто, поврежденное кабанами

Сегодня 10:41Личные финансы
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Вопреки распространенному мнению, встречи с животными далеко не всегда вызывают исключительно приятные эмоции. По крайней мере, когда эти встречи происходят на дороге.
Так, как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, в течение 11 месяцев прошлого года в целом по стране было только официально зарегистрировано 777 ДТП, связанных с наездом на животных.
Именно такая авария недавно произошла и с одним из клиентов Страховой группы «ТАС» — владельцем автомобиля Mercedes-Benz G-class.
Это дорожно-транспортное происшествие произошло в Львовской области.
Клиент компании за рулем своего внедорожника ехал по проселочной дороге, когда прямо перед ним из леса вдруг вышли несколько кабанов. Несмотря на экстренное торможение, столкновения с животными избежать не удалось. В результате удара была повреждена передняя часть кузова автомобиля, в частности капот и бампер.
Страховая группа «ТАС», где внедорожник был застрахован по договору «Правильное КАСКО», оперативно приступила к изучению обстоятельств инцидента. Впоследствии случай был признан страховым и урегулирован путем выплаты клиенту надлежащего по заключенному договору возмещения. Сумма выплаты составила 496497 грн.
Напомним, главными особенностями договора «Правильное КАСКО», благодаря которым этот продукт пользуется неизменным спросом у автовладельцев, являются покрытие максимального перечня страховых рисков с возможностью их свободного комбинирования в зависимости от потребностей автомобилиста, расширенные возможности в части выплат без предоставления справок компетентных органов, широкая территория действия, качественное сервисное обслуживание и оптимальные сроки страховых выплат.
По материалам: СГ ТАС
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