Почти довоенные показатели: Укргаздобыча пробурила 47 новых скважин в 2022 году — Finance.ua

Почти довоенные показатели: Укргаздобыча пробурила 47 новых скважин в 2022 году Сегодня 19:32 — Энергетика

Почти довоенные показатели: Укргаздобыча пробурила 47 новых скважин в 2022 году

В течение 2022 года АО «Укргаздобыча» пробурила 47 новых скважин.

Об этом сообщает пресс-служба «Группы «Нафтогаз» в Telegram

«47 новых скважин в этом году пробурила Укргаздобыча. Этот показатель практически не отличается от довоенного. 10 месяцев полномасштабной войны, постоянных обстрелов, террора энергетической инфраструктуры сделали наших специалистов еще более мотивированными и злыми», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что темпы добычи на востоке Украины падают, в то же время на западе увеличиваются.

Кроме этого, удалось добиться рекордных показателей бурения.

«В октябре 2022-го буровое подразделение Укргаздобычи — Укрбургаз — установило рекорд по месячной проходке бурения — 30 505 м», — добавили в «Нафтогазе».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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