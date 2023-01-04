Почти даром: какие б/у авто из США можно купить по цене до 25 долларов — Finance.ua
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Почти даром: какие б/у авто из США можно купить по цене до 25 долларов

Технологии&Авто
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На американских аукционах порой можно купить авто с пробегом всего за несколько долларов. Далеко не все эти машины являются проблемными.
Подержанные авто из США популярны благодаря своей невысокой стоимости. Некоторые из них вполне реально приобрести по смешной цене до 25 долларов. Самые дешевые машины из Америки выбрал сайт Авто24.
Журналисты проанализировали предложения американских автомобильных аукционов и обнаружили машины с начальной стоимостью в несколько долларов. Конечно, это так называемые «битки», которые требуют ремонта, но все равно цена очень приятная.
Почти даром: какие б/у авто из США можно купить по цене до 25 долларов
Так, Ford Escape 2015 года продали всего за 2 доллара. Ремонт кроссовера оценили в 10 529 долларов — у него повреждены передние крыло, дверь и бампер. В Украине машину восстановили бы и за меньшие деньги, но везти ее придется с Гавайских островов.
На Гавайях находится и трехлитровый седан BMW 3 Series 2008 года, который еще не продан и оценен в $5. Он не попадал в ДТП — машину разграбили вандалы. С авто сняли колеса, детали подвески и ряд других запчастей. Ремонт оценили всего в $2067.
Почти даром: какие б/у авто из США можно купить по цене до 25 долларов
Chevrolet Malibu 2012 года продали во Флориде за 25 долларов. С виду седан целый и следов аварии нет. Но есть подвох — это авто-утопленник, его вытянули из воды. Ремонт оценен в 7842 доллара, хотя в реальности может быть и больше — в таких случаях нередко приходится менять всю электронику.
По материалам:
Фокус
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