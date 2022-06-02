Почти 9 миллионов украинцев оказались без поставщиков газа с 1 июня — Finance.ua
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Почти 9 миллионов украинцев оказались без поставщиков газа с 1 июня

Сегодня 16:18Личные финансы
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Почти 9 миллионов украинцев оказались без поставщиков газа с 1 июняПочти 9 миллионов украинцев оказались без поставщиков газа с 1 июня
С 1 июня поставщики газа для 8,8 млн украинских домохозяйств утратили возможность работать, поэтому эти потребители перешли к поставщику «последней надежды» — «Нафтогазу».
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
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«С 1 июня 2022 года 8,8 млн украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут выполнять свою функцию. Поэтому теперь они будут получать газ от поставщика «последней надежды» (ПОН), функцию которого выполняет Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» , — говорится в сообщении.
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Отмечается, что переход к ПОНу касается клиентов, которые недавно получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях .
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«Нафтогаз» ожидает, что в ближайшее время эти клиенты будут переведены на стандартные контракты с компанией, чтобы цена для таких потребителей стала 7,96 грн/куб. м с НДС.
Поставщик газа последней надежды (ПОН) предоставляет услуги населению, если они остались без газопоставщика. К примеру, вследствие банкротства, окончания либо аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва договора с другим учреждением. В 2015 году ПОНом был избран НАК «Нафтогаз Украины».
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По материалам: Економічна Правда
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