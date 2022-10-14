Почти 75% случаев мирового мошенничества и утечек данных касается электронной коммерции — исследование Сегодня 12:45 — Финтех и Карты

Мировая торговля возвращается к допандемическому уровню, поэтому мошенники снова ищут уязвимости в системах безопасности физических точек оплат в магазинах. Впрочем, почти ¾ случаев мошенничества и утечки данных касаются игроков рынка e-commerce — в основном это атаки с использованием социальной инженерии, вредоносных программ и фишинговых атак.

Об этом свидетельствуют результаты исследования команды Visa

Как отмечается, владельцы криптовалют тоже в зоне риска: против них используется новое вредоносное ПО, ориентированное на виртуальные кошельки в виде расширения браузера и услуги криптомоста.

«По мере того как розничная торговля возвращается к допандемическому уровню, мошенники снова используют физические магазины в качестве точек уязвимости, продолжая при этом обогащаться на электронной коммерции, среди прочего, с помощью вредоносных программ, программ-вымогателей и фишинговых атак», — сказал Пол Фабара, директор по управлению рисками Visa

Цифровая коммерция и криптопользователи

Среда цифровой коммерции, значительно ускорившаяся из-за пандемии, остается самой привлекательной мишенью для киберпреступников.

Почти три четверти случаев мошенничества и утечки данных, расследованных командой Visa по международным рискам, касались игроков рынка электронной коммерции — в основном это атаки с использованием социальной инженерии и программ-вымогателей. Очень распространены цифровые скимминговые атаки, нацеленные на платформы электронной коммерции и интеграцию постороннего кода.

Эти атаки проливают свет на необходимость строгих мер безопасности на веб-сайтах продавцов и страницах оплаты, гарантируя, что внешний код не будет включен в чувствительные среды владельцев карт. Фактически 42% респондентов в обзоре Массачусетского технологического института Moving money in a digital world | MIT Technology Review утверждают, что меры безопасности важны для их клиентов, а 59% признают, что угрозы кибербезопасности являются самой большой проблемой для расширения цифровых платежей. Многие отдают приоритет расширенным возможностям безопасности, таким как цифровые токены (32%), искусственный интеллект и расширенная авторизация (43%).

Помимо атак на традиционную валюту, злоумышленники используют новые тактики для обмана пользователей криптовалюты, включая новое вредоносное программное обеспечение, ориентированное на кошельки в виде расширения браузера для пользователей цифровой валюты, а также инновации в схемах фишинга и социальной инженерии. Услуги криптомоста также представляют угрозу.

С января по февраль 2022 года в результате трех крупных краж с использованием уязвимостей в разных мостовых службах киберворы получили более 400 миллионов долларов.

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