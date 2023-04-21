Почти 60 стран мира помогают украинским городам и селам — Finance.ua
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Почти 60 стран мира помогают украинским городам и селам

Казна и Политика
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Около 60 стран мира помогают украинским городам, поселкам и селам выжить и восстановиться после атак рф.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по случаю открытия Международного саммита городов и регионов, пишет misto.vn.u.
По его словам, более 300 территориальных общин Украины заключили 1,5 тысячи партнерских договоров.
«Уверен, что результаты (саммита — ред.) станут определяющими для сотен общин в разных уголках Украины. Ожидаем подписания соглашений о патронате между украинскими общинами и иностранными муниципалитетами и регионами. Это ускорит восстановление и евроинтеграцию Украины», — подчеркнул Шмыгаль.
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Премьер также рассказал, что в скором времени заработают Региональные офисы международного сотрудничества. По его словам, эта инициатива позволит намного быстрее и эффективнее реализовывать программы поддержки.

Справка Finance.ua:

  • Всемирный банк станет одним из ключевых партнеров по восстановлению Украины. Он профинансирует минимум три проекта для восстановления нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сообщил, что Украина договорилась со Всемирным банком активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны, которые будут запущены уже сейчас.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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