Почти 60 стран мира помогают украинским городам и селам — Finance.ua

Почти 60 стран мира помогают украинским городам и селам Сегодня 07:28 — Казна и Политика

Около 60 стран мира помогают украинским городам, поселкам и селам выжить и восстановиться после атак рф.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по случаю открытия Международного саммита городов и регионов, пишет misto.vn.u.

По его словам, более 300 территориальных общин Украины заключили 1,5 тысячи партнерских договоров.

«Уверен, что результаты (саммита — ред.) станут определяющими для сотен общин в разных уголках Украины. Ожидаем подписания соглашений о патронате между украинскими общинами и иностранными муниципалитетами и регионами. Это ускорит восстановление и евроинтеграцию Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также рассказал, что в скором времени заработают Региональные офисы международного сотрудничества. По его словам, эта инициатива позволит намного быстрее и эффективнее реализовывать программы поддержки.

Справка Finance.ua:

Всемирный банк станет одним из ключевых партнеров по восстановлению Украины. Он профинансирует минимум три проекта для восстановления нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сообщил, что Украина договорилась со Всемирным банком активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны, которые будут запущены уже сейчас.

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