Почти 50 покинувших рф крупных зарубежных компаний хотят локализовать производство в Казахстане — премьер — Finance.ua
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Почти 50 покинувших рф крупных зарубежных компаний хотят локализовать производство в Казахстане — премьер

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Почти 50 компаний, работающих в несырьевой сфере, из более чем 300 крупных зарубежных компаний, покинувших россию, изъявили желание локализовать свои производства и офисы в Казахстане, сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов.
По его оценке, текущая политическая ситуация оказывает на национальную экономику Казахстана негативное влияние, но в то же время создает и определенные возможности.
«На сегодняшний день почти 50 компаний из более чем 300 крупных зарубежных компаний, работающих в несырьевой сфере, которые закрыли свое производство в соседней стране, изъявили желание локализовать или релоцировать свои производства и офисы в нашей стране», — сказал Смаилов, отвечая на вопросы журналистов на форуме машиностроителей Казахстана.
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По его словам, Казахстан ведет с ними конкретные предметные переговоры. Им предоставляют участки и места в СЭЗах, индустриальных зонах и других местах с подписанием специальных инвестиционных соглашений, предусмотренных законодательством об инвестициях с предоставлением налоговых преференций на период создания производства и выхода на рентабельность.
«Мы видим, что у нас по итогам восьми месяцев инвестиции в основной капитал нашей экономики выросли в реальном выражении на 6%, приток прямых иностранных инвестиций по итогам I квартала вырос на 54%», — сказал глава правительства.
«Приток дополнительных инвестиций за счет релокации зарубежных производств — это не только создание новых рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы, это и новые технологии, и новые стандарты, повышение конкурентоспособности наших машиностроителей и в целом производителей в обрабатывающей сфере. Поэтому мы в целом будем всячески стимулировать релокацию таких производств», — добавил Смаилов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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