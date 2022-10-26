Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести — Finance.ua

Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести Сегодня 20:20 — Финтех и Карты

Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести

Согласно опросу, почти половина представителей поколения Z и миллениалов хотят, чтобы криптовалюта стала частью их пенсионных сбережений. 46% поколения Z и 45% миллениалов заявили, что они хотели бы инвестировать в криптовалюты как в часть своего планирования будущего выхода на пенсию.

Это не стало большой неожиданностью, поскольку опросы также показали, что 43% людей до 25 лет и 47% до 40 лет уже инвестируют в криптовалюты.

(Миллениалами обычно считают родившихся в начале 1980-х до середины 1990-х годов, а поколением Z тех, кто родился между концом 1990-х и началом 2010-х годов. — Ред.).

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Результаты опроса резко контрастируют с респондентами, представляющими поколение X — это родившиеся в период между серединой 1940-х и концом 1970-х годов. Всего 31% из них в настоящее время сознательно желают инвестировать в криптовалюты. Все опрошенные респонденты назвали инфляцию главным препятствием для выхода на пенсию.

Согласно опросу, проведенному BlockFi, женщины, принадлежащие к поколению Z и миллениалам, активно инвестируют собственные средства в цифровые активы. Каждая десятая женщина в США владеет криптовалютой.

noworries По материалам:

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