Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести

Финтех и Карты
10
Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести
Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести
Согласно опросу, почти половина представителей поколения Z и миллениалов хотят, чтобы криптовалюта стала частью их пенсионных сбережений. 46% поколения Z и 45% миллениалов заявили, что они хотели бы инвестировать в криптовалюты как в часть своего планирования будущего выхода на пенсию.
Это не стало большой неожиданностью, поскольку опросы также показали, что 43% людей до 25 лет и 47% до 40 лет уже инвестируют в криптовалюты.
(Миллениалами обычно считают родившихся в начале 1980-х до середины 1990-х годов, а поколением Z тех, кто родился между концом 1990-х и началом 2010-х годов. — Ред.).
Читайте также
Результаты опроса резко контрастируют с респондентами, представляющими поколение X — это родившиеся в период между серединой 1940-х и концом 1970-х годов. Всего 31% из них в настоящее время сознательно желают инвестировать в криптовалюты. Все опрошенные респонденты назвали инфляцию главным препятствием для выхода на пенсию.
Согласно опросу, проведенному BlockFi, женщины, принадлежащие к поколению Z и миллениалам, активно инвестируют собственные средства в цифровые активы. Каждая десятая женщина в США владеет криптовалютой.
Почти 50% молодежи в США либо уже владеют криптовалютой, либо планируют ее приобрести

Где лучше хранить криптовалюту

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.