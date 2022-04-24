Почти 3 млн украинцев выехали в Польшу после российского вторжения: но многие возвращаются — Finance.ua

Почти 3 млн украинцев выехали в Польшу после российского вторжения: но многие возвращаются

Сегодня 08:33 — Казна и Политика

В пятницу, 22 апреля, польские пограничники оформили 17,7 тысячи путешественников — почти на 11% меньше по сравнению с предыдущим днем ​​(19,9 тысячи). В субботу к 07.00 утра 4000 человек пересекли границу, уменьшение на 11,5%.

Такие данные приводит пограничная служба Польши.

С 24 февраля в целом границу Украины в направлении Польши пересекли 2,922 миллиона человек.

Напомним, на границе с Польшей образовались огромные очереди. Люди массово едут в Украину.

Справка Finance.ua:

77 тысяч граждан Украины приступили к работе в Польше по специальному закону, который дает упрощенный доступ к рынку труда украинским беженцам.

Половина из них выполняет несложную физическую работу — 47,5%.

Еще 14,1% — работники промышленных предприятий,

10,3% трудоустроены в сфере услуг и торговли,

8,5% — офисные работники и 4% — специалисты.

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