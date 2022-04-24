Почти 3 млн украинцев выехали в Польшу после российского вторжения: но многие возвращаются — Finance.ua

В пятницу, 22 апреля, польские пограничники оформили 17,7 тысячи путешественников — почти на 11% меньше по сравнению с предыдущим днем (19,9 тысячи). В субботу к 07.00 утра 4000 человек пересекли границу, уменьшение на 11,5%.
Такие данные приводит пограничная служба Польши.
С 24 февраля в целом границу Украины в направлении Польши пересекли 2,922 миллиона человек.
Напомним, на границе с Польшей образовались огромные очереди. Люди массово едут в Украину.
Справка Finance.ua:
77 тысяч граждан Украины приступили к работе в Польше по специальному закону, который дает упрощенный доступ к рынку труда украинским беженцам.
Половина из них выполняет несложную физическую работу — 47,5%.
Еще 14,1% — работники промышленных предприятий,
10,3% трудоустроены в сфере услуг и торговли,
8,5% — офисные работники и 4% — специалисты.
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