Почти $3 млн, принадлежавших экс-министру времен Януковича, взыскали в пользу Минобороны — Finance.ua
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Почти $3 млн, принадлежавших экс-министру времен Януковича, взыскали в пользу Минобороны

Вчера 15:44Казна и Политика
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Почти $3 млн, принадлежавших экс-министру времен Януковича, взыскали в пользу МинобороныПочти $3 млн, принадлежавших экс-министру времен Януковича, взыскали в пользу Минобороны
Офис генерального прокурора взыскал в пользу Министерства обороны 4,8 млн долларов, принадлежавших бывшему министру времен президентства Виктора Януковича.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
«Почти 5 млн долларов экс-министра из окружения Януковича пойдут на укрепление обороноспособности Украины. Продолжаем через процессуальные и другие юридические механизмы пополнять материальные ресурсы наших защитников», — сообщила она.
По словам Венедиктовой, прокуроры взыскали в пользу Министерства обороны 4,8 млн долларов.
«Они принадлежали министру времен беглого президента. Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией „Межгорье“, эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика», — добавила генпрокурор.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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