Почти 20 ключевых инфраструктурных объектов Киевщины будут восстановлены до конца апреля — Finance.ua
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Почти 20 ключевых инфраструктурных объектов Киевщины будут восстановлены до конца апреля

Сегодня 20:44Казна и Политика
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До конца апреля на территории Киевской области будут завершены восстановительные работы на почти 20 ключевых инфраструктурных объектах.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, одним из таких объектов является недавно открытый мост через реку Ирпень на дороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин. Эту временную переправу построили всего за две недели, и теперь она соединяет Гостомель, Бучу и Бородянку со столицей.
«Подъездные пути протяженностью 150 и 125 метров, ширина проезжей части и моста — 8 метров», — рассказывает министр.
Он отметил, что этот мост, как и большинство в области, был взорван еще в самом начале войны.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что для каждого региона будет разработан уникальный план восстановления и развития, который будет базироваться на потребностях каждого отдельного населенного пункта.
По материалам: Українські Новини
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