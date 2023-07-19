Почему в Украине исчезает бюджетный сегмент автомобилей — Finance.ua

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Почему в Украине исчезает бюджетный сегмент автомобилей

Технологии&Авто
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Почему в Украине исчезает бюджетный сегмент автомобилей
Почему в Украине исчезает бюджетный сегмент автомобилей
За 2023 год в Украине продано всего 4 тыс. новых авто бюджетного сегмента.
Доля дешевых моделей на украинском авторынке снизилась до 14%, хотя еще 10 лет назад она составила 45%.
Согласно статистике AUTO-Consulting, только на покупку новых легковых автомобилей было израсходовано почти 1 млрд евро (980 млн евро). Это на 85% больше, чем за аналогичный период в прошлом году в денежном сравнении.
При этом более половины всех финансов ушли на покупку автомобилей среднего ценового сегмента (сегмента Volume). 42,5% - потрачено на покупку новых автомобилей премиального сегмента (рост почти в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом). Luxury-сегмент потерял 47%, то есть почти в 2 раза.
Вместе с тем на покупку новых легких коммерческих автомобилей за 6 месяцев 2023 года было потрачено 71 млн евро, что на 66,4% больше, чем в прошлом году. В гривневом эквиваленте — это около 3 млрд грн.

Причины

Эксперты объясняют такой тренд значительным сокращением предложений в бюджетном сегменте нового авторынка, а также значительным ростом поставок подержанных импортированных легковых автомобилей из-за рубежа, в том числе из США.
Например, за весь 2013 год в Украину было импортировано менее 5 тыс. б/у легковушек. В то время как за прошлый год — почти 370 тыс. подержанных легковых автомобилей (за 2021 год — вообще 514,4 тыс.). За первое полугодие текущего года в Украину завезли 88 тыс. б/у-шек.
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По материалам:
Autoconsulting
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