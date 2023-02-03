Почему телефон может быстро садиться — Finance.ua

Также по теме

Правила трудоустройства в Германии: за что украинцы могут получить штраф до 50 тысяч евро

Сегодня 18:01 57

Покупка недвижимости в Турции: сколько стоит и что нужно знать

Сегодня 17:02 218

Банки готовятся менять условия обслуживания счетов для украинцев

Сегодня 16:27 504

Как через мобильный телефон мошенники могут «обчистить» банковские счета

Сегодня 15:25 412

Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика)

Сегодня 14:40 252

Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки