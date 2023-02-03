Почему телефон может быстро садиться — Finance.ua

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Почему телефон может быстро садиться

Личные финансы
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Основные причины, почему смартфон, независимо от бренда-производителя, быстро разряжается:
  1. Износ батареи телефона. Старый аккумулятор — главная причина быстрой потери энергии. Литий-ионные батареи рассчитаны на определенное количество перезарядок. В среднем аккумулятора хватает на 3-4 года. Со временем он будет быстрее разряжаться и медленнее заряжаться.
  2. Использование на холоде или в жару. Современные батареи хоть и имеют большие энергозапасы, однако к минусовым температурам и жаркой погоде они приспособлены не очень хорошо. Температурные рамки работы устройства можно узнать по его параметрам. И лучше их не превышать, чтоб батарея телефона не разрядилась в нужный момент. «Подогреть» телефон в холод поможет чехол, с двух сторон закрывающий аппарат.
  3. Очень яркий экран. Большинству пользователей хочется видеть максимально яркий дисплей с сочными оттенками, однако если переусердствовать и выставить показатели до 100%, экран будет съедать энергоемкость батареи.
  4. Ресурсоемкие функции. Если смартфон работает по программе «все включено», неудивительно, что заряд батареи исчезает за считанные часы. Wi-Fi, Bluetooth, NFC — работа всего этого требует затраты энергии. Поэтому если данные функции сейчас не нужны, следует их деактивировать в настройках телефона.
  5. Нестабильная сотовая связь. Емкость батареи активнее уменьшается, когда телефон пытается найти постоянную связь (если есть перебои с соединением).
  6. Мобильные вирусы. Если игнорировать предупреждение системы безопасности браузера, посещать подозрительные веб-ресурсы, загружать файлы из ненадежных источников, заражения вирусами не избежать. Вредоносное ПО может тратить заряд батареи гораздо больше, чем обычные утилиты. Чтобы перестраховаться, следует установить антивирус.
По материалам:
Pro Гроші
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