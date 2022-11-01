Почему нельзя сбить все ракеты и самолеты и как Украине закрыть небо — Finance.ua
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Почему нельзя сбить все ракеты и самолеты и как Украине закрыть небо

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Ни одна зенитная ракета не дает возможности поражения цели 100%. И ни одна система не гарантирует, что все ракеты или самолеты будут обнаружены и сбиты.
Ведь развивается не только ПВО, но и крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.
У нападающего всегда имеются технические и тактические приемы преодоления противовоздушной обороны. Некоторые из них всегда работают.

Как Украине «закрыть небо»

Союзники проделывают большую работу в анализе ситуации, обучении персонала передаче и современных и устаревших (для БПЛА сгодится) комплексов. Но в системе ПВО Украине не хватает нескольких очень важных элементов.

Самолеты ДРЛО

Это специализированные летающие радары. Для такого самолета проблемы «радиогоризонта» не существует — сверху видно все.
Такой самолет может находиться долго в воздухе (Американский E-3 Sentry от 6 до 11 часов с дозаправкой) осматривая обстановку в радиусе 400 км и, если необходимо, со скоростью, недоступной для наземных систем, прибыть в нужное место.

Современные истребители и ракеты

На вооружении Украины есть старые советские истребители Су-27 и Миг-29 и самое старое в них — электроника. Радары не позволяют обнаруживать цели на большой дальности, а ракеты не используют активное самонаведение.
Если дать украинским пилотам относительно современные самолеты с ракетами, работающими по принципу «выстрелил и забыл», они будут гораздо лучше справляться с перехватом и уничтожением целей. А если будут помогать им самолеты ДРЛО, эффективность увеличится в разы.
Чтобы закрыть небо Украины ПВО, не хватает авиационной составляющей. Самый сложный и дорогой элемент. Но правильнее сказать, пока не хватает.
Читайте больше обо всем, что нужно знать о ПВО, в нашей статье:

Системы и комплексы ПВО Украины в 2022 году

По материалам:
Finance.ua
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