Почему нельзя сбить все ракеты и самолеты и как Украине закрыть небо — Finance.ua

Почему нельзя сбить все ракеты и самолеты и как Украине закрыть небо Сегодня 16:15

Ни одна зенитная ракета не дает возможности поражения цели 100%. И ни одна система не гарантирует, что все ракеты или самолеты будут обнаружены и сбиты.

Ведь развивается не только ПВО, но и крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

У нападающего всегда имеются технические и тактические приемы преодоления противовоздушной обороны. Некоторые из них всегда работают.

Как Украине «закрыть небо»

Союзники проделывают большую работу в анализе ситуации, обучении персонала передаче и современных и устаревших (для БПЛА сгодится) комплексов. Но в системе ПВО Украине не хватает нескольких очень важных элементов.

Самолеты ДРЛО

Это специализированные летающие радары. Для такого самолета проблемы «радиогоризонта» не существует — сверху видно все.

Такой самолет может находиться долго в воздухе (Американский E-3 Sentry от 6 до 11 часов с дозаправкой) осматривая обстановку в радиусе 400 км и, если необходимо, со скоростью, недоступной для наземных систем, прибыть в нужное место.

Современные истребители и ракеты

На вооружении Украины есть старые советские истребители Су-27 и Миг-29 и самое старое в них — электроника. Радары не позволяют обнаруживать цели на большой дальности, а ракеты не используют активное самонаведение.

Если дать украинским пилотам относительно современные самолеты с ракетами, работающими по принципу «выстрелил и забыл», они будут гораздо лучше справляться с перехватом и уничтожением целей. А если будут помогать им самолеты ДРЛО, эффективность увеличится в разы.

Чтобы закрыть небо Украины ПВО, не хватает авиационной составляющей. Самый сложный и дорогой элемент. Но правильнее сказать, пока не хватает.

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