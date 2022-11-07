Почему некоторых новостроек нет в графиках плановых отключений света — Finance.ua
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Почему некоторых новостроек нет в графиках плановых отключений света

Личные финансы
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Почему некоторых новостроек нет в графиках плановых отключений света
Почему некоторых новостроек нет в графиках плановых отключений света
Компания-поставщик электроэнергии Yasno объяснила, почему адресов некоторых новостроек нет в графиках почасовых отключений света.
Так, часто киевляне жалуются, что не могут найти некоторые адреса новостроек в графике, поэтому свет отключают хаотично и надолго.
«Это потому, что по документам эти здания — до сих пор стройплощадки. Для стройплощадок график отключений более жесткий, потому что они являются промобъектами», — отметил исполнительный директор компании Сергей Коваленко.
Он пояснил, что во время постройки дома девелоперские компании подключают его к сети как стройплощадку. После завершения строительства его должны подключить на постоянную схему питания, владельцы квартир должны заключить договоры с оператором систем распределения (облэнерго или ДТЭК) и после этого с Yasno.

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По словам Коваленко, некоторые строительные компании не подключают сооружения к электросети «по нормальной схеме», поэтому жильцы платят за свет по промышленному тарифу.
«Мы вообще не понимаем, что дом уже заселен, и поэтому не можем внести его в график отключений», — говорят в Yasno.

Справка Finance.ua:

  • глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры;
  • а городские власти Львова будут возвращать ОСМД, управляющим компаниям и другим исполнителям жилищных услуг домов 50% от стоимости генераторов. Вот здесь рассказали, как это будет работать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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