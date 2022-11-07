Почему некоторых новостроек нет в графиках плановых отключений света — Finance.ua

Почему некоторых новостроек нет в графиках плановых отключений света Сегодня 15:32 — Личные финансы

Почему некоторых новостроек нет в графиках плановых отключений света

Компания-поставщик электроэнергии Yasno объяснила , почему адресов некоторых новостроек нет в графиках почасовых отключений света.

Так, часто киевляне жалуются, что не могут найти некоторые адреса новостроек в графике, поэтому свет отключают хаотично и надолго.

«Это потому, что по документам эти здания — до сих пор стройплощадки. Для стройплощадок график отключений более жесткий, потому что они являются промобъектами», — отметил исполнительный директор компании Сергей Коваленко.

Он пояснил, что во время постройки дома девелоперские компании подключают его к сети как стройплощадку. После завершения строительства его должны подключить на постоянную схему питания, владельцы квартир должны заключить договоры с оператором систем распределения (облэнерго или ДТЭК) и после этого с Yasno.

По словам Коваленко, некоторые строительные компании не подключают сооружения к электросети «по нормальной схеме», поэтому жильцы платят за свет по промышленному тарифу.

«Мы вообще не понимаем, что дом уже заселен, и поэтому не можем внести его в график отключений», — говорят в Yasno.

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