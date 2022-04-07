Почему криптобиржи запрашивают информацию о вас при регистрации — Finance.ua
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Почему криптобиржи запрашивают информацию о вас при регистрации

Сегодня 09:45Финтех и Карты
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Регистрируясь на централизованных криптобиржах, вы должны предоставить определенную информацию о себе. Какую именно — рассказывает исполнительный директор криптобиржи Kuna Exchange Семен Каплоушенко.
«Зарегистрировался, прошел KYC (Know Your Customer — „знай своего клиента“ — термин об идентификации и установлении личности клиента. — Ред.), если нужно. Прошел AML (Anti-Money Laundering — принципы противодействия отмыванию денег. — Ред.) для повышения лимита. Это если для фиата. Есть сервисы, которые работают только с криптой и не проводят такие верификации. Там только e-mail, мобильный номер», — отметил он во время вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты» на канале Finance.ua.
Каплоушенко подчеркнул, что данные, прежде всего, нужно собирать, чтобы обезопасить пользователя.
"Мы как биржа вообще не хотим никаких персональных данных. Ведь хранение чужих персональных данных — это огромная ответственность. А еще за это могут наказать, потому что есть GDPR (General Data Protection Regulation, регламент в рамках законодательства Европейского Союза по защите персональных данных всех лиц в рамках Европейского Союза и Европейской экономической зоны. — Ред.), разные политики и правила хранения этих данных, их передачи.
Глобально весь мир движется к тому, что пройти верификацию на бирже или другом финансовом сервисе — это не то, что нормально, это must have. Так ты сам себя чувствуешь в безопасности. Если ты не прошел верификацию, а твой аккаунт заблокирован, как определить, что этот аккаунт принадлежит тебе?
Поэтому, кто хочет скрываться, не рекомендую использовать централизованные сервисы, в частности биржу Kuna. Потому что мы не о том, как отмыть деньги или купить что-нибудь незаконное, мы о том, как предоставить самый лучший сервис", — рассказал Каплоушенко.
По материалам: Finance.ua
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