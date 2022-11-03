Почему криптоактивы падают в несколько раз больше, чем фондовый рынок: объяснение эксперта — Finance.ua

Почему криптоактивы падают в несколько раз больше, чем фондовый рынок: объяснение эксперта Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

Почему криптоактивы падают в несколько раз больше, чем фондовый рынок: объяснение эксперта

В течение почти всего 2022 года на криптовалютном и фондовом рынках продолжается медвежья фаза. Однако при этом фондовый рынок теряет вдвое меньше, чем рынок криптовалют.

Об этом рассказал инвестор-практик с опытом работы в финансовой сфере более 8 лет, лектор обучающих программ по инвестированию Роберт Ли во время онлайн-вебинара «Крипто-фондовая синхронизация: какой прогноз?»

В первую очередь это отражается в том, что на фондовом рынке представлен более широкий ассортимент секторов.

То есть, если говорить о рынке криптовалют, то основное его назначение — работа с ІТ-коммуникациями, с технологиями и полностью онлайн-бизнесом. Фондовый рынок имеет отрасли реального сектора — недвижимости, коммунальных предприятий, сырьевых предприятий, которые балансируют во время кризисных моментов.

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"То есть когда начинается экономический кризис, некоторые считают, что лучше вкладываться в сырье, в горнодобывающую отрасль, что позволяет максимально сбалансировать даже падение.

Поэтому если сравнить фондовый и криптовалютный рынки, то мы видим, что падение первого вдвое меньше", — говорит эксперт.

Но, по его словам, это не единственный фактор, влияющий на разность динамики этих двух рынков.

Почему криптоактивы падают/растут в несколько раз больше и быстрее

В 2022 году волны индекса NASDAQ и Bitcoin совпадают — разница отображается только в размере падения.

Основными причинами этого, по словам Роберта Ли, являются:

Институциональность инвесторов. Не так давно на крипторынок начали приходить институциональные инвесторы — начали появляться фонды, ноты, которые формируют для себя отдельные портфели, сформированные на определенные криптоактивы. На фондовом рынке крипта отражается именно через эти фонды. По словам Ли, очень незначительная часть институциональных инвесторов, занимающихся классическим инвестированием в фондовый рынок, вкладывают много средств в криптовалюту. Поэтому внимание на крипторынке в основном сосредотачивают сами розничные инвесторы. Регулируемость рынка. Фондовый рынок, в отличие от криптовалютного, зарегулирован со всех сторон. Рынок крипты же имеет локальные регуляции, которые выбирают сами страны. Также эта деятельность регулируется определенными биржами. То есть, в отличие от фондового рынка, криптовалютный имеет нецентрализованную регуляцию. Различие стратегий. Стратегии на фондовом рынке — это более долгосрочные инвестиции на десятилетия и больше. Кроме того, этот рынок имеет такие преимущества, как дивиденды и управление. Поэтому отличаются даже волатильность и динамика движения: если фондовый рынок растет в среднем на 11-12% в год, то крипторинок может вырасти до 30% — и это не будет пиком. Это не удивительно, потому что сама цель крипторынка — быть более волатильным и прибыльным.

По словам инвестора, эти причины с прошлого года начали коррелировать между собой и меняться как на фондовом, так и на криптовалютном рынках.

Ожидания по рынку

По прогнозу инвестора, возможна умеренная коррекция еще 2-3 квартала.



Кроме того, эксперт ожидает завершения или частичного сворачивания жесткой политики ФРС в середине полугодия 2023 года.

Как результат — в 2023 году будет большая торговая активность со стороны инвесторов, меньшие объемы торгов, перелом и бычий тренд.

«К началу ІІ квартала 2023 года я ожидаю, что мы все же пойдем на восстановление, будут запускаться государственные программы по восстановлению рынка, и будет уже интереснее ралли даже долгосрочное — до 5 лет рост на всех финансовых рынках», — подытожил Роберт Ли.

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