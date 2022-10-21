Почему бизнес все чаще обращается за услугами фрилансеров (инфографика) — Finance.ua

Почему бизнес все чаще обращается за услугами фрилансеров (инфографика) Сегодня 09:03 — Личные финансы

Почему бизнес все чаще обращается за услугами фрилансеров (инфографика)

Несмотря на войну и проблемы в Украине, спрос на услуги фрилансеров продолжает расти. В начале осени, по сравнению с летом прошлого года, спрос на услуги фриланс-специалистов вырос на 30%. Осенью стартовал и бизнес-сезон, с началом которого спрос также продолжил расти. И по состоянию на середину октября этот рост продолжается — количество выполненных проектов увеличилось на 38%, а оборот — на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом рассказали аналитики компании Freelancehunt

Почему растет спрос на услуги фрилансеров

«Сезонность на фрилансе наблюдается с начала октября до середины апреля. Этот год был исключением, потому что война внесла свои коррективы. Несмотря на лето, рынок продолжал расти. По нашим прогнозам, рынок продолжит расти как минимум до мая следующего года», — говорится в сообщении Freelancehunt.

Причиной столь стремительного роста спроса на рынке фриланса является спрос на специалистов среди малого и среднего бизнеса, а также удобный формат сотрудничества на проектной основе. Не все могут нанимать нужных специалистов в штат и снабжать их постоянной работой. Есть очень много разноплановых разовых задач, с которыми отлично справляются фрилансеры.

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По данным исследования, спрос на услуги фрилансеров создает малый и средний бизнес. Обычно это ФЛП или компании, в которых работают от 2 до 50 человек. Также есть задачи от крупных компаний, но их всего 4,1%.

Большинство предпринимателей (62,1%) заказывают услуги в нескольких категориях, что позволяет выполнять разноплановые задачи и не нанимать специалистов в штат. Это также свидетельствует о том, что у заказчиков есть успешный опыт сотрудничества с фрилансерами и они часто пользуются их услугами.

Преимущественно проекты на фрилансе заказывают компании Ecommerce и торговли — 22,7%, IT-компании — 18,7%, вебстудии — 13,6%, консалтинга и сферы услуг — 12,1%. Также за помощью обращаются стартапы (9,6%), которым нужны специалисты для быстрого и качественного выполнения задач по достаточно доступной цене. Часто обращаются агентства по маркетингу (8,1%) и дизайну (6,1%). Реже — представители промышленности (5,1%) и компании в сфере обучения (2,0%).

Здесь следует отметить, что половина заказчиков обращается за помощью к фрилансерам минимум 1 раз в месяц, а есть и те, кто сотрудничает с несколькими исполнителями на проектной основе длительное время. Таким образом, можно заказать на фрилансе не только перевод текста или изменения на сайте, но и настройки рекламы в Google и разработку новых картинок для NFT-коллекции.

Больше заказов в категориях «Программирование» — 22,5%, «Дизайн» — 21,1% и «Работа с текстами» — 16,8%. Также популярны «Продвижение» (8,5%) и «Услуги» (7,9%).

В каких случаях бизнес обращается к фрилансерам

В основном бизнес ищет специалиста на фрилансе для выполнения конкретной задачи (18,9%) или же не хочет брать специалиста в штат, поскольку для него нет постоянной загрузки (19,4%). Также бывают случаи, когда свои сотрудники не успевают (9,4%), или предприниматели не нанимают специалиста в штат, поскольку это дорого (7,6%). Обычно услуги фрилансеров, например, по настройке рекламы или разработке сайта дешевле, чем у агентств (12%), а формат сотрудничества более удобен благодаря фриланс-сервисам, которые помогают с поиском и гарантируют безопасную работу.

Именно бизнес является триггером увеличения спроса на фрилансеров в Украине. Война побудила многих искать новые возможности, чтобы заработать деньги, работая удаленно. И здесь на помощь пришли услуги фриланса.

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