Победитель аукциона уплатил 373 млн грн за отель «Эрмитаж» в центре Киева — Finance.ua

Победитель аукциона уплатил 373 млн грн за отель «Эрмитаж» в центре Киева Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Победитель аукциона уплатил 373 млн грн за отель «Эрмитаж» в центре Киева

Инвестор оплатил средства аукциона за здания отеля «Эрмитаж» в центре Киева. В уплаченную сумму входит победная ставка на аукционе — 311 млн гривен и 62 млн гривен НДС.

Об этом сообщили в ФГИУ.

Продажа домов по улице Богдана Хмельницкого стала самым дорогим аукционом с момента возобновления приватизации в сентябре 2022 года.

Аукцион по продаже Эрмитажа состоялся 25 мая.

За него соревновалось 39 предпринимателей, а стоимость выросла с 21,2 млн стартовой цены до 311 млн победной.

Также победитель обязуется подписать договор об охране культурного наследия и сохранить его исторический облик.

Справка Finance.ua:

Аукцион по продаже Эрмитажа прошел 25 мая. За него соревновалось 39 предпринимателей, а стоимость выросла с 21,2 млн стартовой цены до 311 млн победной.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.