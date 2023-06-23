Победитель аукциона уплатил 373 млн грн за отель «Эрмитаж» в центре Киева — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Победитель аукциона уплатил 373 млн грн за отель «Эрмитаж» в центре Киева

Фондовый рынок
63
Победитель аукциона уплатил 373 млн грн за отель «Эрмитаж» в центре Киева
Победитель аукциона уплатил 373 млн грн за отель «Эрмитаж» в центре Киева
Инвестор оплатил средства аукциона за здания отеля «Эрмитаж» в центре Киева. В уплаченную сумму входит победная ставка на аукционе — 311 млн гривен и 62 млн гривен НДС.
Об этом сообщили в ФГИУ.
Продажа домов по улице Богдана Хмельницкого стала самым дорогим аукционом с момента возобновления приватизации в сентябре 2022 года.
Аукцион по продаже Эрмитажа состоялся 25 мая.
За него соревновалось 39 предпринимателей, а стоимость выросла с 21,2 млн стартовой цены до 311 млн победной.
Также победитель обязуется подписать договор об охране культурного наследия и сохранить его исторический облик.

Справка Finance.ua:

  • Аукцион по продаже Эрмитажа прошел 25 мая. За него соревновалось 39 предпринимателей, а стоимость выросла с 21,2 млн стартовой цены до 311 млн победной.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.