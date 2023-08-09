По состоянию на 8 августа на пенсионные выплаты направлено 18 млрд грн — ПФУ — Finance.ua
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По состоянию на 8 августа на пенсионные выплаты направлено 18 млрд грн — ПФУ

Казна и Политика
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В августе предоставлено 268 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины. По состоянию на 8 августа профинансировано:
  • 18 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 3,9 млрд грн — через АО «Укрпочта», 14,1 млрд грн — через уполномоченные банки;
  • 660,7 млн ​​грн на выплату жилищных субсидий и льгот;
  • 1353,6 млн грн — на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных — 307 млн ​​грн.
В августе предоставлено 268 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. К тому же досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам. Следовательно, право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Также на досрочный уход на пенсию могут рассчитывать мужчины. Многодетный родитель имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае отсутствия.
Отмечается, что многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.
По материалам:
Finance.ua
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