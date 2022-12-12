По состоянию на 11 декабря на пенсионные выплаты за декабрь направлено 21,4 млрд грн — Finance.ua

По состоянию на 11 декабря на пенсионные выплаты за декабрь направлено 21,4 млрд грн Сегодня 15:45 — Казна и Политика

По состоянию на 11 декабря на пенсионные выплаты за декабрь направлено 21,4 млрд грн, в том числе 4,8 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 16,6 млрд грн — через уполномоченные банки.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 08 декабря доставлено 46,5% профинансированных сумм.

Напомним, в случае смерти пенсионера лица, совершившие погребение, имеют право на получение денежной помощи. Помощь выплачивается только в том случае, если захоронение не осуществили на средства государства.

двухмесячный размер пенсии умершего;

трехмесячный размер пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, если похороненный был военным пенсионером.

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