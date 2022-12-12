По состоянию на 11 декабря на пенсионные выплаты за декабрь направлено 21,4 млрд грн — Finance.ua
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По состоянию на 11 декабря на пенсионные выплаты за декабрь направлено 21,4 млрд грн

Казна и Политика
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По состоянию на 11 декабря на пенсионные выплаты за декабрь направлено 21,4 млрд грн, в том числе 4,8 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 16,6 млрд грн — через уполномоченные банки.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 08 декабря доставлено 46,5% профинансированных сумм.
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Напомним, в случае смерти пенсионера лица, совершившие погребение, имеют право на получение денежной помощи. Помощь выплачивается только в том случае, если захоронение не осуществили на средства государства.
  • двухмесячный размер пенсии умершего;
  • трехмесячный размер пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, если похороненный был военным пенсионером.
По материалам:
Finance.ua
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