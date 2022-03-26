Кроме того, по словам премьера, есть еще одна программа, которая тоже начала действовать — это бесплатное обеспечение пищевыми продуктами прифронтовых городов.
«Эти продукты уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, находящихся на линии столкновения», — сказал он.
Напомним, получить пособие могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя ввиду начала войны.
Справка Finance.ua:
Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу «Оказание ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».
Детям будут платить 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен.
Помощь предоставляется ежемесячно на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, в следующих размерах: