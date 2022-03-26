По программе «єПідтримка» украинцы уже получили более 20,7 млрд грн — Шмыгаль — Finance.ua
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По программе «єПідтримка» украинцы уже получили более 20,7 млрд грн — Шмыгаль

Сегодня 13:00Казна и Политика
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По программе «єПідтримка» украинцы уже получили более 20,7 млрд грн — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по программе «єПідтримка» украинцы уже получили более 20,7 млрд грн.
«Продолжаются выплаты по обновленной государственной программе „єПідтримка“, в рамках которой украинцы уже получили более 20,7 млрд грн», — сказал Шмыгаль в своем обращении в пятницу ночью.
Кроме того, по словам премьера, есть еще одна программа, которая тоже начала действовать — это бесплатное обеспечение пищевыми продуктами прифронтовых городов.
«Эти продукты уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, находящихся на линии столкновения», — сказал он.
Напомним, получить пособие могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя ввиду начала войны.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу «Оказание ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».
Детям будут платить 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен.
  • Помощь предоставляется ежемесячно на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;
  • для других лиц — 2000 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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