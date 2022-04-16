По какой ставке НДС облагаются операции по ввозу и поставке горючего и нефтепродуктов — Finance.ua

По какой ставке НДС облагаются операции по ввозу и поставке горючего и нефтепродуктов

Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Государственной налоговой службе Украины сообщили , по какой ставке НДС облагаются операции по ввозу и поставке горючего и нефтепродуктов на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения.

В соответствии с п. 82 подразд. 2 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI временно, на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины бензинов моторных, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа, классифицируемых по кодам УКТ ВЭД, определенным п.п. 215.3.4. п. 215.3 ст. 215 НКУ, на которые согласно п. 40 подразд. 5 разд. ХХ «Переходные положения» установлена ставка акцизного налога в размере 0,00 евро за 1000 литров, а также нефти или нефтепродуктов сырых, полученных из битуминозных пород (минералов), классифицируемых по кодам УКТ ВЭД 2709 00 10 0 0 0 0 облагаются по ставке в размере 7 процентов.

Не подлежат бюджетному возмещению суммы отрицательного значения, определенного за соответствующий отчетный (налоговый) период согласно п. 200.1 ст. 200 НКУ, в расчет которой включены суммы налогового обязательства по операциям, облагаемым по ставке, установленной в абзаце первом п. 82 подразд. 2 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ. Суммы такого отрицательного значения зачисляются в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.

То есть, если у налогоплательщика, который в течение отчетного периода совершал операции по поставке горючего и нефтепродуктов, определенных п. 82 подразд. 2 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, по результатам такого отчетного периода, сумма НДС, определенная в налоговой декларации по НДС в соответствии с п. 200.1 ст. 200 НКУ, имеет отрицательное значение (сформирована как по операциям по приобретению на территории Украины, так и при ввозе на таможенную территорию Украины), то такая сумма налога не может быть задекларирована (ни в текущем отчетном периоде, ни в последующих отчетных периодах) в бюджетное возмещение, в том числе в счет погашения налогового долга по НДС или иного налога (не может быть задекларировано в налоговой декларации по НДС в строках 20.1, 20.2, 20.2.1 и 20.2.2), а подлежит исключительно зачислению в состав налогового кредита следующего отчетного периода (отражается исключительно в строке 20.3 налоговой декларации по НДС).

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