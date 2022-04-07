По итогам 2022 года безработица в рф может возрасти более чем вдвое — Bloomberg — Finance.ua
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По итогам 2022 года безработица в рф может возрасти более чем вдвое — Bloomberg

Сегодня 16:32
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По итогам 2022 года безработица в рф может возрасти более чем в два раза и превысить 9% впервые за последние 10 лет. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 млн рабочих мест.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мартовский опрос аналитиков.
«Это напоминает начало 90-х годов, когда в россии начались реформы и закрывались заводы», — отметил в разговоре с агентством профессор НГУ ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.
Согласно прогнозу фонда «Центр стратегических разработок», к концу 2022 г. в зоне риска в рф будет около 2 млн рабочих мест, а улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.
«При этом еще в конце февраля безработица в стране была близка к минимальным значениям и составила чуть более 3 млн», — пишет Bloomberg.
Отмечается, что кризис на рынке труда будет развиваться постепенно: вместо увольнений компании, находясь под давлением власти, могут начать сокращать зарплаты, переводить работников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск.
«Открытые увольнения могут стать повсеместными только тогда, когда санкции будут восприниматься как долгосрочные. В результате рост безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба», — считает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Пока на российском рынке труда «затишье», отметил в разговоре с агентством президент Superjob Алексей Захаров.
«Единственное, что мы слышим от работодателей, это то, что они сохранят всех до последнего человека и не хотят никого увольнять», — рассказал он.
При этом количество новых вакансий в марте сократилось на 20% по сравнению с февралем, а наибольшее резкое снижение пришлось на Москву и Санкт-Петербург, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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По материалам: Економічна Правда
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