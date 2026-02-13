ПАРТНЕРСКАЯ Playnance превращает создателей контента в владельцев платформ с помощью бизнесов стоимостью 1 $ Сегодня 10:45

Be The Boss предоставляет реальное владение платформой, а не только монетизацию трафика

Playnance расширила свою глобальную партнерскую программу Be The Boss с помощью PlayW3 , социальной игровой платформы Web3, созданной и управляемой Playnance. Программа позволяет частным лицам запускать полностью брендированную и полностью функциональную платформу Social Casino за считанные минуты, без необходимости технической настройки или регистрации. За символическую плату в 1 доллар партнеры получают действующую платформу под уникальным субдоменом, способную генерировать ежедневные доходы и выплаты через инфраструктуру PlayW3, работающую по модели 50/50 revshare, которая является одной из самых высоких в отрасли, с ежедневными автоматизированными платежами, отправляемыми непосредственно на кошельки партнеров.

В более широком смысле, вступительный взнос в размере 1 доллара отражает растущий сдвиг в цифровой экономике, где инфраструктура платформы и дистрибуция больше не являются прерогативой тех, кто располагает значительным капиталом, техническими ресурсами или командами разработчиков. Вместо этого, владение цифровым бизнесом становится мгновенным, оперативным и доступным во всем мире с первого дня.

В отличие от партнерских или реферальных моделей, Be The Boss предоставляет реальное владение платформой, а не только монетизацию трафика. Каждый партнер, называемый «Боссом», управляет полноценным социальным казино, полностью поддерживаемым проприетарной блокчейн-инфраструктурой Playnance. После активации платформы сразу же запускаются в работу, что позволяет партнерам сосредоточиться на росте сообщества, вовлечении и дистрибуции.

Каждая платформа Boss также действует как децентрализованный узел распространения для экосистемы PlayW3, привлекая в сеть новые сообщества, аудитории и локализованные базы пользователей. По мере того, как все больше Boss запускают и развивают свои платформы, экосистема органично расширяется за счет охвата, обеспечиваемого сообществом, а не только за счет централизованного маркетинга.

Каждая платформа включает доступ к более чем 10 000 социальных казино-игр в цепочке, а также к социальным рынкам прогнозов, спортивным социальным мероприятиям, играм в стиле «краш», интерактивным финансовым рынкам, денежным турнирам, джекпотам и встроенным бонусам и механизмам удержания. Все технологии, поддержка игроков, расчеты в цепочке и выплаты обрабатываются непосредственно Playnance через PlayW3, что обеспечивает прозрачность и простоту операций.

Программа Be The Boss уже запущена и работает по всему миру, к ней уже присоединились более 2000 партнеров, которые активно управляют платформами, а на сегодняшний день боссам выплачено более 1,9 миллиона долларов. Для поддержки долгосрочных доходов по мере расширения сети выделен партнерский пул в размере 250 миллионов долларов, при этом каждая новая платформа усиливает охват и вовлеченность всей сети.

Пини Питер, генеральный директор Playnance, сказал: «Мы считаем, что доступ к цифровым возможностям не должен ограничиваться капиталом или техническими барьерами. Be The Boss была создана, чтобы сделать владение платформой доступным и практичным, позволяя создателям и сообществам с самого первого дня вести реальный цифровой бизнес. Важно, что эта модель уже работает, действует в больших масштабах и основана на вовлеченности, а не на ажиотаже».

В основе экосистемы лежит G Coin, токен, обеспечивающий работу платформы, вознаграждения и ежедневное распределение доходов в цепочке. По мере того, как все больше платформ Boss запускаются и привлекают новые сообщества, активность в PlayW3 увеличивается, что приводит к более широкому использованию G Coin в игровом процессе, механизмах участия и вознаграждениях. Это создает сложный экономический цикл, в котором рост числа партнеров расширяет распределение, увеличение активности пользователей стимулирует спрос на токены за счет реального использования, а вознаграждения на основе токенов еще больше укрепляют вовлеченность в сети.

О Playnance

Playnance — компания, занимающаяся инфраструктурой Web3 и потребительскими платформами, основанная в 2020 году. Компания разрабатывает и управляет живыми, некастодиальными, ончейн-платформами, предназначенными для того, чтобы обычные пользователи могли взаимодействовать с блокчейн-системами через привычные Web2-интерфейсы. Playnance фокусируется на уменьшении трения между поведением пользователей и выполнением операций в цепочке путем масштабной эксплуатации потребительских продуктов.

