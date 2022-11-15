Платят почти так же, как в ІТ. Какие рабочие специальности сейчас востребованы в Украине — Finance.ua

Платят почти так же, как в ІТ. Какие рабочие специальности сейчас востребованы в Украине Сегодня 16:02 — Личные финансы

Платят почти так же, как в ІТ. Какие рабочие специальности сейчас востребованы в Украине

По данным «OLX.Работа», самые высокие зарплаты среди рабочих профессий работодатели предлагают дальнобойщикам, рихтовщикам и фасадщикам — в октябре 40 000 гривен, 32 500 гривен и 30 000 гривен соответственно.

«По данным Ассоциации IT Ukraine, более 90% ІТ-компаний сохранили своих клиентов и продолжили работу. Однако после шока первых месяцев российского вторжения рынок труда восстанавливается и в рабочей сфере, где можно выбирать из большого количества предложений и зарабатывать неплохие деньги», — рассказывает руководитель направления «OLX Работа и Услуги» The Village Украина Мария Абдуллина.

Кто и сколько зарабатывает

Дальнобойщик: предлагают до 40 000 гривен (на «OLX.Работа» есть 226 объявлений о вакансиях);

Рихтовщик: предлагают до 32 500 гривен (на «OLX.Работа» есть 92 вакансии);

Фасадщик: предлагают до 30 000 гривен (на «OLX.Работа» есть 285 вакансий);

Водитель: предлагают до 25 000 гривен (на «OLX.Работа» есть 6 282 объявления о вакансиях);

Автомаляр: предлагают около 25 000 гривен (на «OLX.Работа» есть 307 вакансий).

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Если сравнивать с сентябрем, то зарплаты некоторых специалистов выросли. Так, дальнобойщикам предлагают на 7% больше, рихтовщикам — на 9%, водителям — на 6%.

Наибольший спрос среди работодателей сейчас, как и в предыдущие месяцы, на водителей — 6 282 вакансии. На втором месте по востребованности швеи и портные. В этих специалистах нуждаются почти вдвое меньше — 3 521 объявление на «OLX.Работа». На третьем месте среди рабочих профессий строители — 1530 вакансий.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

The Village Україна По материалам:

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