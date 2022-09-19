Платят ли работодатели ЕСВ за мобилизованных работников во время войны — Finance.ua
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Платят ли работодатели ЕСВ за мобилизованных работников во время войны

Личные финансы
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Согласно законодательству, работодатели имеют право по собственному решению не платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных работников, призванных на военную службу.
Объясняется, что с 15 марта 2022 года в закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о действии норм на период военного положения» внесли коррективы о сборе и учете ЕСВ.

Каким будет ЕСВ в 2023 году

  • Правительство предварительно отказалось от увеличения минимальной зарплаты, поэтому ЕСВ также останется без изменений. Это важно для ФЛП третьей группы, среди которых немало IT-специалистов.
  • По состоянию на сентябрь 2022 года минимальная зарплата достигала 6500 гривен. Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от этого показателя, то есть 1430 гривен.
  • Однако с 1 октября 2022 размер минимальной зарплаты вырастет до 6 700 гривен в месяц. Таким образом, ЕСВ вырастет до 1 474 гривен.
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Проект госбюджета еще должна одобрить Верховная Рада. Туда могут внести изменения, однако вероятно основные пункты должны остаться без изменений.
По материалам:
Телеканал 24
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