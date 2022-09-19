Платят ли работодатели ЕСВ за мобилизованных работников во время войны — Finance.ua

Платят ли работодатели ЕСВ за мобилизованных работников во время войны
Согласно законодательству, работодатели имеют право по собственному решению не платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных работников, призванных на военную службу.
Объясняется, что с 15 марта 2022 года в закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о действии норм на период военного положения» внесли коррективы о сборе и учете ЕСВ.
Каким будет ЕСВ в 2023 году
- Правительство предварительно отказалось от увеличения минимальной зарплаты, поэтому ЕСВ также останется без изменений. Это важно для ФЛП третьей группы, среди которых немало IT-специалистов.
- По состоянию на сентябрь 2022 года минимальная зарплата достигала 6500 гривен. Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от этого показателя, то есть 1430 гривен.
- Однако с 1 октября 2022 размер минимальной зарплаты вырастет до 6 700 гривен в месяц. Таким образом, ЕСВ вырастет до 1 474 гривен.
Проект госбюджета еще должна одобрить Верховная Рада. Туда могут внести изменения, однако вероятно основные пункты должны остаться без изменений.
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