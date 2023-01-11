Платформа United24 собрала уже более $268 миллионов — Finance.ua

Платформа United24 собрала уже более $268 миллионов Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Платформа United24 собрала уже более $268 миллионов

За 8 месяцев работы фандрейзинговой платформы United24 для помощи Украине задонатили более 268 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Телеграме

«За это время (8 месяцев. — Ред.) через United24 задонатили 268+ млн долларов для помощи Украине. И это не просто цифра — это тысячи спасенных жизней благодаря закупкам для медиков и военных», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что только в декабре 2022 года в рамках сбора средств на генераторы более 60 локаций в мире выключили свет в знак солидарности с украинцами, а международная компания Uber запустила сбор на машины скорой помощи.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.

Ожидается, что фандрейзинговая платформа United24 станет «единым окном» для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины, в том числе по следующим направлениям: помощь Вооруженным силам, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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