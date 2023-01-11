Платформа United24 собрала уже более $268 миллионов — Finance.ua
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Платформа United24 собрала уже более $268 миллионов

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Платформа United24 собрала уже более $268 миллионов
Платформа United24 собрала уже более $268 миллионов
За 8 месяцев работы фандрейзинговой платформы United24 для помощи Украине задонатили более 268 млн долларов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Телеграме.
«За это время (8 месяцев. — Ред.) через United24 задонатили 268+ млн долларов для помощи Украине. И это не просто цифра — это тысячи спасенных жизней благодаря закупкам для медиков и военных», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что только в декабре 2022 года в рамках сбора средств на генераторы более 60 локаций в мире выключили свет в знак солидарности с украинцами, а международная компания Uber запустила сбор на машины скорой помощи.
Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.
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Ожидается, что фандрейзинговая платформа United24 станет «единым окном» для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины, в том числе по следующим направлениям: помощь Вооруженным силам, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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