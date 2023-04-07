Платформа UNITED24 собрала более $300 млн за 11 месяцев — Finance.ua
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Платформа UNITED24 собрала более $300 млн за 11 месяцев

Казна и Политика
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За 11 месяцев работы United24 доноры со всего мира задонатили для Украины более $300 млн. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Неравнодушные из более чем 110 стран на протяжении 11 месяцев делали взносы на нужды Украины.
«В марте пересекли предел суммы сбора в 305+ млн долларов. Передали на фронт около 500 беспилотников. Собрали 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для ГУР», — говорится в сообщении Минцифры.
К платформе присоединился знаменитый британский путешественник Беар Гриллз, а космический посол Скотт Келли закрыл сбор на реанимобили.
Также в этом месяце украинские медики получили 31 автомобиль скорой помощи.
Часть средств были направлены на приобретение современных реанимобилей типа «С», аппаратов внешней фиксации и вакуумной терапии ран, генераторов.
Также часть денег пошла на получение аппаратов искусственной вентиляции легких для детей, новорожденных и отдельно транспортные, рентгеновские установки с С-аркой, аппаратов УЗИ (портативные и стационарные), наркозно-дыхательных аппаратов, реабилитационного оборудования, операционных столов (мобильные и для общей хирургии), химических грелок.
Медицинские закупки Украины заключили контракты на 108 483 единиц оборудования на сумму 1,0478 млрд грн.
Напомним, в мае 2022 года начала работать фандрейзинговая платформа United24.
В марте 2023 года украинцы собрали более 58,5 млн грн на дроны для ГУР, покупая соль от ГП «Артемсоль». К годовщине полномасштабного вторжения «Артемсоль» и фандрейзинговая платформа UNITED24 представили специальную партию соли, добытой в шахтах Соледара.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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