Платежный баланс, резервы, инфляция: что происходит с экономикой страны — Finance.ua

Платежный баланс, резервы, инфляция: что происходит с экономикой страны Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Платежный баланс, резервы, инфляция: что происходит с экономикой страны

В августе платежный баланс был положительным впервые с начала года, а потребительские цены в сентябре выросли на 24,6%.

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Инфляция

В годовом исчислении потребительские цены в сентябре выросли на 24,6% (против 23,8% в августе). Наиболее заметным стало подорожание куриных яиц: цена на них выросла на 22,7% по сравнению с августом.

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Хоть инфляция и высокая, она приемлема в условиях войны и имеет шанс удержаться в пределах 30% по итогам года. Европейские страны тоже несут инфляционное бремя вследствие российской агрессии: 24,2% в Эстонии, 22,5% в Литве, 22% в Латвии, 17,1% в Нидерландах.

Золотовалютные резервы

За сентябрь золотовалютные резервы НБУ сократились на 1,5 млрд долларов (до 23,9 млрд долларов по состоянию на 1 октября). Такое снижение не является катастрофическим. Резервы могут возрасти по итогам октября, если Украина получит большие объемы обещанной помощи.

Внешний сектор

В августе платежный баланс был положительным впервые с начала года. К тому же в объеме, которого не было уже не один год — 3,3 млрд дол. (по сравнению с дефицитом 0,3 млрд долл. в июле).

Это произошло благодаря нескольким факторам. Улучшился счет текущих операций, поскольку выросли экспорт и вторичные доходы (прежде всего, иностранная помощь). Также впервые с начала года финансовый счет стал профицитным (1,2 млрд долл., в то время как в июле было минус 1,6 млрд долл.).

Инфографика: ЦЭС

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