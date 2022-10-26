Платежный баланс, резервы, инфляция: что происходит с экономикой страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Платежный баланс, резервы, инфляция: что происходит с экономикой страны

Казна и Политика
0
Платежный баланс, резервы, инфляция: что происходит с экономикой страны
Платежный баланс, резервы, инфляция: что происходит с экономикой страны
В августе платежный баланс был положительным впервые с начала года, а потребительские цены в сентябре выросли на 24,6%.
Об этом сообщается в Telegram-канале Що з економікою?
Инфляция
В годовом исчислении потребительские цены в сентябре выросли на 24,6% (против 23,8% в августе). Наиболее заметным стало подорожание куриных яиц: цена на них выросла на 22,7% по сравнению с августом.
Читайте также
Хоть инфляция и высокая, она приемлема в условиях войны и имеет шанс удержаться в пределах 30% по итогам года. Европейские страны тоже несут инфляционное бремя вследствие российской агрессии: 24,2% в Эстонии, 22,5% в Литве, 22% в Латвии, 17,1% в Нидерландах.
Золотовалютные резервы
За сентябрь золотовалютные резервы НБУ сократились на 1,5 млрд долларов (до 23,9 млрд долларов по состоянию на 1 октября). Такое снижение не является катастрофическим. Резервы могут возрасти по итогам октября, если Украина получит большие объемы обещанной помощи.
Внешний сектор
В августе платежный баланс был положительным впервые с начала года. К тому же в объеме, которого не было уже не один год — 3,3 млрд дол. (по сравнению с дефицитом 0,3 млрд долл. в июле).
Место для вашей рекламы
Это произошло благодаря нескольким факторам. Улучшился счет текущих операций, поскольку выросли экспорт и вторичные доходы (прежде всего, иностранная помощь). Также впервые с начала года финансовый счет стал профицитным (1,2 млрд долл., в то время как в июле было минус 1,6 млрд долл.).
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.