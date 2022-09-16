Платежная дисциплина заемщиков выросла до 90% — Finance.ua

Платежная дисциплина заемщиков выросла до 90% Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

Кредитные каникулы и реструктуризации помогли улучшить кредитные платежи.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Обслуживание розничных кредитов во время войны», организованного Финансовым клубом.

«В марте было существенное падение платежной дисциплины, а уже начиная с апреля она стабильно с каждым месяцем улучшается, — заявил директор департамента розничного массового кредитования Банка Кредит Днепр Аркадий Шидер. — По мере того как мы возобновляли коммуникацию с клиентами и внедряли программы индивидуальной реструктуризации, мы видели существенное улучшение поведения клиентов. И по нашим бланковым портфелям — по кэш-кредитам и кредитным картам — в последние месяцы нам платит более 80% клиентов. По некоторым сегментам цифры составляют до 90%. Гораздо лучше ведут себя клиенты банка, которые обслуживаются по другим карточным продуктам или зарплатным проектам».

Ситуация стабилизировалась

«Самая сложная ситуация была в момент вывода клиентов из каникул. Потому что разные банки по-разному подошли к каникулам и потом по-разному выводили портфель. В нашем случае мы выводили портфели в начале августа», — отметил операционный директор Альфа-Банк а (Сенс Банк) Роберт Дзялак.

Иногда от банка требуются индивидуальные решения.

"У нас есть единичные случаи, когда имущество клиентов было повреждено. К счастью, не очень серьезно. Такие клиенты оставались заинтересованными в своем активе, и мы для них индивидуально решали вопросы реструктуризации, чтобы уменьшить существенную нагрузку на них. Но при этом у них сохранялся доход, они продолжали работать и понимали, что этот актив для них ценен.

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Поэтому они продолжали частичную оплату по кредиту по тому плану, который банк для них согласовал", — отметил Аркадий Шидер.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий Клуб України По материалам:

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