Платежки за воду могут измениться: как не платить больше — Finance.ua

Платежки за воду могут измениться: как не платить больше Сегодня 20:00 — Личные финансы

В Украине с 1 мая в полной мере заработал закон, который изменит систему оплаты за водоснабжение и водоотвод. Теперь жителям многоквартирных домов придется оплачивать не только потребленную воду, но и внутридомовые потери воды.

Об этом свидетельствует текст Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Это означает, что в домах, где счетчиками холодной воды оборудованы все квартиры, объемы небaлaнса (разницы) распределятся между всеми потребителями пропорционально объему использования воды.

Если речь идет о доме, где часть квартир не имеет соответствующих счетчиков, объемы небаланса будут распределяться между теми потребителями, которые их не имеют, пропорционально числу лиц, которые пользуются услугами.

То есть теперь весь объем воды, который подается в многоквартирный дом, будут оплачивать владельцы/совладельцы этого дома. Даже если в доме есть потери воды, например в подвальных помещениях, за них придется заплатить жильцам.

Как не платить больше?

Для того чтобы в вашу платежку не попадали лишние цифры, общедомовой счетчик должен быть очень близок к сумме показателей индивидуальных счетчиков.

Для этого в правительстве посоветовали провести аудит внутридомовых и подземных коммуникаций, чтобы выявить возможные повреждения, из-за которых уходит лишняя вода.

«Сегодня» ранее писали, что в Украине заморозили тарифы на некоторые коммунальные услуги, и рассказывали, каким будет отопительный сезон 2022/2023 для украинцев.

Справка Finance.ua:

Как вернуть переплату за газ, если уплатили не тому поставщику. Потребитель, ошибочно переплативший за газ, имеет право на возврат средств.Об этом сообщаютэксперты ГазПравды. «В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования», — говорится в сообщении.

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