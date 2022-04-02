Планы после победы: в Украине будет построена наземная станция Starlink — Finance.ua

Отмечается, что из-за отсутствия наземной станции в Украине качество интернета от Starlink на востоке страны хуже, чем на западе. Ближайшие станции находятся в Польше, Литве и Турции.
В Минцифры рассказывают, что министерство может отслеживать скорость интернета в Украине благодаря поддержке компании Ookla, которая предоставила доступ к данным спидтестов в реальном времени с ресурса speedtest.net. Такая информация помогает узнать, в каких регионах необходимо оперативно реагировать на проблемы со связью.
Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.
Starlink — это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета — до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.