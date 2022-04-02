Планы после победы: в Украине будет построена наземная станция Starlink — Finance.ua

Планы после победы: в Украине будет построена наземная станция Starlink

Вчера 15:29 — Казна и Политика

Планы после победы: в Украине будет построена наземная станция Starlink, winfuture.de

Министерство цифровой трансформации после победы в войне с рф планирует совместно с Илоном Маском построить в Украине собственную наземную станцию Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Телеграме

«После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за отсутствия наземной станции в Украине качество интернета от Starlink на востоке страны хуже, чем на западе. Ближайшие станции находятся в Польше, Литве и Турции.

В Минцифры рассказывают, что министерство может отслеживать скорость интернета в Украине благодаря поддержке компании Ookla, которая предоставила доступ к данным спидтестов в реальном времени с ресурса speedtest.net. Такая информация помогает узнать, в каких регионах необходимо оперативно реагировать на проблемы со связью.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

Starlink — это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета — до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.

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