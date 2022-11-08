Плановых мало: Киев и семь областей переводят на аварийные отключения — Finance.ua
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Плановых мало: Киев и семь областей переводят на аварийные отключения

Энергетика
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В Киеве и семи областях северного и центрального регионов Украины с 9.30 начались аварийные отключения электроэнергии, а плановые графики почасовых отключений действуют по всей территории Украины, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«С 09:30 применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении.
В компании объяснили, что дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. «Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага», — отметили в Укрэнерго.
«Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют на всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям именно в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго)», — добавили в компании.
Ранее в Укрэнерго отмечали, что 8 ноября в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Что будет с отоплением в Украине

По материалам:
УНН
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