Плановых мало: Киев и семь областей переводят на аварийные отключения — Finance.ua

Плановых мало: Киев и семь областей переводят на аварийные отключения Сегодня 11:28 — Энергетика

В Киеве и семи областях северного и центрального регионов Украины с 9.30 начались аварийные отключения электроэнергии, а плановые графики почасовых отключений действуют по всей территории Украины, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«С 09:30 применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. «Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага», — отметили в Укрэнерго.

«Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют на всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям именно в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго)», — добавили в компании.

Ранее в Укрэнерго отмечали, что 8 ноября в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.