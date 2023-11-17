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Планировали незаконное строительство: Киеву вернули землю на Лысой горе — решение суда

Казна и Политика
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Планировали незаконное строительство: Киеву вернули землю на Лысой горе — решение суда
Планировали незаконное строительство: Киеву вернули землю на Лысой горе — решение суда
В собственность столичной громады вернули земельный участок, расположенный в пределах памятника национального значения «Городище и могильник ІХ-ХІІІ ст. на Лысой горе (Юрковица)».
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
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Что было до этого

Злоумышленник в целях самовольного занятия земельного участка по ул. О. Шмидта, находящегося в пределах памятника национального значения — «Городище и могильник IX—XIII вв. на Лысой горе (Юрковица)» и внесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, зарегистрировал на подставных лиц право собственности на дом, якобы расположенный на этом участке.
С этой целью он использовал поддельное решение одного из районных судов г. Киева.
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Учитывая, что земельный участок историко-культурного назначения выбыл из коммунальной собственности вследствие преступных действий и вопреки воле территориальной громады, для ее сохранения и недопущения противоправной застройки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возвращении земельного участка в собственность громады.

Решение суда

После продолжительного судебного разбирательства Шевченковский районный суд города Киева, с которым согласились апелляционный и кассационные суды, принял законное и справедливое решение, удовлетворив исковые требования окружной прокуратуры в полном объеме.
Судом признаны недействительными договоры дарения несуществующего дома и обязаны ответчика вернуть земельный участок, убрав незаконно установленный забор.
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Совместными усилиями прокуратуры и Департамента территориального контроля города Киева КГГА капитальный забор, которым ответчик ограничил доступ громады к земле, демонтирован.
Также идет судебное разбирательство уголовного производства по обвинению лица, которое, используя поддельные документы, противоправно завладело землей, чем совершило преступления, предусмотренные ст. 197−1 и 358 УК Украины.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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