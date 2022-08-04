План восстановления Украины уже выполняется — секретарь Нацсовета
План восстановления Украины от последствий войны уже выполняется.
Об этом в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации сообщил секретарь Нацсовета по восстановлению, народный депутат Даниил Гетманцев.
Нардеп подчеркнул, что нельзя тратить время, а потому то, что можно сделать сейчас — уже делается. Речь, в частности, идет о принятии ряда законопроектов, необходимых для дальнейшего реализации Плана.
«Выполнение Плана уже начато. Мы уже приняли несколько законопроектов, которые непосредственно были включены в План. Например, по защите детей, созданию социальных служб, которые должны образовываться на уровне каждой области и обеспечивать работу с каждым ребенком. Это уже проголосованные два законопроекта, которые в целом провели через зал в соответствии с Планом. Если мы говорим о дерегулировании трудовых отношений, законопроект также проголосован уже в зале. Этот законопроект безусловно не является результатом работы Совета (Нацсовета по восстановлению. — Ред.). Но это уже одна из мер дерегуляции, которые включены в наш План. Он трудно давался Верховной Раде, но от нас была поддержка. Также Закон об акционерном обществе, законы по регуляции бухгалтерского учета и аудиторской деятельности», — сообщил Гетманцев.
В то же время окончательное утверждение Плана состоится только тогда, когда будут собраны предложения бизнеса и партнеров.
«Был разработан интерактивный сайт, где можно доработать документ, подавать к нему предложения, видеть как эти предложения обрабатываются. Этот сайт есть в доступе», — отметил Гетманцев.
Секретарь Нацсовета сообщил, что только доработанный документ будет представлен на утверждение Президенту.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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