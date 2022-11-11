План поступлений в госбюджет перевыполнили почти на 100 млрд грн — Счетная палата Сегодня 16:41 — Казна и Политика

План поступлений в госбюджет перевыполнили почти на 100 млрд грн — Счетная палата

План поступлений общего фонда государственного бюджета в январе-сентябре 2022 года перевыполнен на 5%, или на 88 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, за 9 месяцев больше плана получили доходов, внутренних заимствований и средств от возврата кредитов на общую сумму 243 млрд грн (18%).

«План доходов общего фонда перевыполнен на 205,5 млрд грн, или 23%, в первую очередь за счет поступления 320 млрд грн международной помощи в виде грантов», — отметил Пацкан.

Инфографика: Счетная палата

Глава Счетной палаты также рассказал о перевыполнении плана по доходам за 9 месяцев текущего года. В частности, больше плана поступило:

НДС по произведенным в Украине товарам (работам, услугам) с учетом бюджетного возмещения — на 38 млрд грн (29%);

рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения — на 11 млрд грн (21%);

акцизного налога по ввезенным на таможенную территорию Украины подакцизным товарам (продукции) — на 5 млрд грн (44%).

В то же время, плановые показатели отдельных доходов общего фонда не выполнены в целом на 200 млрд грн, в частности:

НДС по ввезенным на таможенную территорию Украины товарам — на 132 млрд грн (43,5%);

налога на прибыль предприятий — на 30 млрд грн (25%);

акцизного налога по произведенным в Украине подакцизным товарам (продукции) — на 11 млрд грн (21,5%);

ввозной пошлины — на 7 млрд грн (40%);

налога и сбора на доходы физических лиц — на 3 млрд грн (3%).

По данным Счетной палаты, поступления от заимствований в январе-сентябре составили 749 млрд грн, или 87% от плана. В частности, внутренних заимствований — 476 млрд грн (108% от плана).

«От размещения ОВГЗ удалось привлечь на 37 млрд грн, или на 8% больше запланированного. При этом 66% заимствований на внутреннем рынке получили за счет приобретения Нацбанком военных облигаций на сумму 315 млрд грн», — отметил Пацкан.

От внешних кредиторов (прежде всего от Евросоюза, Канады, МВФ) поступило 273 млрд грн, что на 148,5 млрд грн, или на 35% меньше плана.

Кроме того, по итогам трех кварталов поступления от приватизации государственного имущества составили меньше запланированного на 6 млрд грн, или 95%.

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УБР По материалам:

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