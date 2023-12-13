План по развитию образования и наработке образовательного приложения «Мрія» будет презентован в январе 2024 года — Федоров — Finance.ua
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План по развитию образования и наработке образовательного приложения «Мрія» будет презентован в январе 2024 года — Федоров

Фондовый рынок
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План по развитию образования, а также наработка образовательного приложения «Мрія» будет презентован в январе 2024 года, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Образование — это первое глобальное направление, которое будет иметь долгосрочное влияние на развитие государства. Без развития науки невозможны инновации и развитие новейших технологий. Сейчас мы работаем над национальной стратегией инноваций. Она будет действовать совместно с треком по трансформации системы образования. Уже в январе мы представим план по развитию образования: цели, проекты и наработка первого цифрового образовательного продукта „Мрія“. Мы стремимся, чтобы в нашей стране было больше технологических компаний стоимостью более $1 млрд. Изменения в образовании — фундамент для этого», — приводит слова Федорова пресс-служба Министерства образования и науки по результатам конференции по ІТ-образованию Synergy. IT Business & IT Education.
Отмечено, что сегодня Украина активно диджитализируется в образовании и науке, что требует комплексной работы над построением экосистемы цифровых решений, включая создание безопасной электронной образовательной среды, обеспечение необходимой цифровой инфраструктуры, повышение уровня цифровой компетентности преподавателей и студентов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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