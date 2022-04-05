План экономического возрождения Украины уже у Зеленского на столе – ОП — Finance.ua

План экономического возрождения Украины уже у Зеленского на столе – ОП

Сегодня 11:41 — Казна и Политика

На столе у Президента Владимира Зеленского уже лежит план экономического возрождения Украины после российско-украинской войны.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил в интервью телеканалу «1+1».

«У Президента уже на столе лежит план экономического возрождения. Мы не медлим ни дня. Думаем и готовимся к тому, как можем сегодня начать», — сказал он.

Ермак сообщил, что восстановление городов начнется сразу же после их освобождения от российских оккупантов.

Кроме того, руководитель ОП отметил единение украинцев для достижения победы.

«Больше нет запада и востока — мы единая страна. Сегодня мы творим историю. Историю великой нации великой страны», — подчеркнул Ермак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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