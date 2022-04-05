План экономического возрождения Украины уже у Зеленского на столе – ОП — Finance.ua
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План экономического возрождения Украины уже у Зеленского на столе – ОП

Сегодня 11:41Казна и Политика
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На столе у Президента Владимира Зеленского уже лежит план экономического возрождения Украины после российско-украинской войны.
Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил в интервью телеканалу «1+1».
«У Президента уже на столе лежит план экономического возрождения. Мы не медлим ни дня. Думаем и готовимся к тому, как можем сегодня начать», — сказал он.
Ермак сообщил, что восстановление городов начнется сразу же после их освобождения от российских оккупантов.
Кроме того, руководитель ОП отметил единение украинцев для достижения победы.
«Больше нет запада и востока — мы единая страна. Сегодня мы творим историю. Историю великой нации великой страны», — подчеркнул Ермак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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