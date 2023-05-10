Philips заявляет, что продолжит поставлять продукцию в россию — Finance.ua
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Philips заявляет, что продолжит поставлять продукцию в россию

Фондовый рынок
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Philips заявляет, что продолжит поставлять продукцию в россию
Philips заявляет, что продолжит поставлять продукцию в россию
Нидерландская компания Philips, специализирующаяся на медицинских технологиях, продолжит поставлять больничное оборудование в россию, несмотря на войну в Украине.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Роя Якобса.
«Право на здравоохранение является универсальным, и мы являемся частью системы, обеспечивающей здравоохранение. Мы делаем это в россии, как и в Украине», — сказал Якобс на ежегодном собрании акционеров компании в Амстердаме.
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По словам гендиректора компании, деятельность Philips в россии сосредоточена на обслуживании и поставках больничного оборудования, такого как крупные медицинские сканеры. Вместе с тем компания прекратила продажу в стране своих товаров личной гигиены, за исключением товаров для беременных.
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Он добавил, что российская деятельность неприбыльна.
В прошлом году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба включил Philips в группу 50 крупных международных компаний, которые он обвинил в том, что они получают «кровавые доходы», оставаясь активными в россии.
«Международные компании, продолжающие работать в россии, напрямую финансируют российские военные преступления», — заявил Кулеба в ноябре 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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