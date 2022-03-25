Philip Morris International выходит с рынка росии и рапортует об уже реализованных шагах — Finance.ua

В
начале марта Philip
Morris
International
отозвал из россии инвестиции в инновации,
рекламу, производство.
После
этого совет директоров компании начал
работу над полным выходом из российского
рынка. 24.03.2022 PMI
сообщили о конкретных шагах, уже
реализованных компанией в рамках выхода
из россии:
Сократили
портфель сигаретных марок, представленных
на рынке, и объем производства
соответственно.
Отменили
все запуски новых продуктов, запланированных
на 2022 год. Включая запуск инновационной
флагманской системы нагрева табака
IQOS
ILUMA,
который должен был состояться в марте
2022 года.
Полностью
остановли все маркетинговые активности
компании в стране.
Отменили
производство новых стеков TEREA
(для системы нагрева табака IQOS
ILUMA)
в объеме 20 миллиардов стиков и отозвали
связанное с производством инвестиции
в размере 150 млн долларов США.
Также в
официальном
пресс-релизе
сообщается, что первый приоритет компании
—защита
и безопасность украинских коллег и всех
невинных украинцев, страдающих войной.
Поэтому компания также предоставила
10 млн. долларов США для гуманитарной
помощи в Украине и в партнерстве с
неправительственными организациями
обеспечивает поставки продуктов питания,
лекарств, товаров первой необходимости.
Также сотрудники PMI
по всему миру пожертвовали более 300 тыс
долларов в поддержку украинцев.
С
первых дней войны Philip
Morris
International
оказывает помощь своим сотрудникам из
Украины (около 1300 работников) и их семьям:
продолжает выплачивать заработные
платы, независимо от того, могут ли
работники выполнять свои обязанности;
обеспечивают жильем и транспортом;
помогают с размещением за границей.
Напомним,
PMI
начала работу в Украине в 1994 году.
Производит известные марки Marlboro,
Parliament,
L&M,
Bond,
а также системы электрического нагрева
табака IQOS
и стики HEETS
к ним. Компания
имеет свои производственные мощности
в Харькове.