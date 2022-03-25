Philip Morris International выходит с рынка росии и рапортует об уже реализованных шагах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Philip Morris International выходит с рынка росии и рапортует об уже реализованных шагах

Сегодня 18:13Фондовый рынок
26
Philip Morris International выходит с рынка росии и рапортует об уже реализованных шагах
В начале марта Philip Morris International отозвал из россии инвестиции в инновации, рекламу, производство.
После этого совет директоров компании начал работу над полным выходом из российского рынка. 24.03.2022 PMI сообщили о конкретных шагах, уже реализованных компанией в рамках выхода из россии:
  • Сократили портфель сигаретных марок, представленных на рынке, и объем производства соответственно.
  • Отменили все запуски новых продуктов, запланированных на 2022 год. Включая запуск инновационной флагманской системы нагрева табака IQOS ILUMA, который должен был состояться в марте 2022 года.
  • Полностью остановли все маркетинговые активности компании в стране.
  • Отменили производство новых стеков TEREA (для системы нагрева табака IQOS ILUMA) в объеме 20 миллиардов стиков и отозвали связанное с производством инвестиции в размере 150 млн долларов США.
Также в официальном пресс-релизе сообщается, что первый приоритет компании —защита и безопасность украинских коллег и всех невинных украинцев, страдающих войной. Поэтому компания также предоставила 10 млн. долларов США для гуманитарной помощи в Украине и в партнерстве с неправительственными организациями обеспечивает поставки продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости. Также сотрудники PMI по всему миру пожертвовали более 300 тыс долларов в поддержку украинцев.
С первых дней войны Philip Morris International оказывает помощь своим сотрудникам из Украины (около 1300 работников) и их семьям: продолжает выплачивать заработные платы, независимо от того, могут ли работники выполнять свои обязанности; обеспечивают жильем и транспортом; помогают с размещением за границей.
Напомним, PMI начала работу в Украине в 1994 году. Производит известные марки Marlboro, Parliament, L&M, Bond, а также системы электрического нагрева табака IQOS и стики HEETS к ним. Компания имеет свои производственные мощности в Харькове.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.