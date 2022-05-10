Philip Morris готовится приобрести Swedish Match за 16 миллиардов долларов — Finance.ua
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Philip Morris готовится приобрести Swedish Match за 16 миллиардов долларов

Сегодня 20:21Фондовый рынок
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Philip Morris International приближается к сделке в 16 млрд долларов по приобретению шведской табачной компании Swedish Match — хочет делать ставку на никотиновые альтернативы сигаретам.
Об этом пишет Financial Times.
Вместе с долговыми обязательствами Swedish Match стоит около 16 млрд долларов. Шведская табачная группа занимается производством никотиновых паучей (подушечек), которые в последние годы становятся все более популярными за пределами скандинавских рынков.
Стороны официально подтвердили переговоры о поглощении, однако добавили, что уверенности в том, достигнут ли они конечного результата, пока нет.
По данным FT, сделка может быть объявлена в течение следующих нескольких дней.
Известная продажей Marlboro, Philip Morris стала самой агрессивной компанией в отрасли по борьбе за долю рынка «продуктов нового поколения» — электронных сигарет (вейпов) и устройств для нагрева табака.
Заметим, что в Украине эти продукты приравнены к обычным сигаретам — их реклама запрещена, а ТВЭНы нельзя использовать в общественных местах и помещениях.
По материалам: Економічна Правда
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