Philip Morris готовится приобрести Swedish Match за 16 миллиардов долларов — Finance.ua

Philip Morris готовится приобрести Swedish Match за 16 миллиардов долларов

Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Philip Morris International приближается к сделке в 16 млрд долларов по приобретению шведской табачной компании Swedish Match — хочет делать ставку на никотиновые альтернативы сигаретам.

Вместе с долговыми обязательствами Swedish Match стоит около 16 млрд долларов. Шведская табачная группа занимается производством никотиновых паучей (подушечек), которые в последние годы становятся все более популярными за пределами скандинавских рынков.

Стороны официально подтвердили переговоры о поглощении, однако добавили, что уверенности в том, достигнут ли они конечного результата, пока нет.

По данным FT, сделка может быть объявлена в течение следующих нескольких дней.

Известная продажей Marlboro, Philip Morris стала самой агрессивной компанией в отрасли по борьбе за долю рынка «продуктов нового поколения» — электронных сигарет (вейпов) и устройств для нагрева табака.

Заметим, что в Украине эти продукты приравнены к обычным сигаретам — их реклама запрещена, а ТВЭНы нельзя использовать в общественных местах и помещениях.

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