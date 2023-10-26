ПФУ в октябре выплатил ₴58 миллиардов пенсий — Finance.ua
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ПФУ в октябре выплатил ₴58 миллиардов пенсий

Казна и Политика
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Пенсионный фонд Украины в октябре выплатил 58 млрд грн пенсий.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь: на выплаты направлено 58,0 млрд грн, в том числе 9,7 млрд грн — через АО „Укрпочта“, 48,3 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.
Кроме того, на 25 октября профинансировано 978,4 млн грн на выплату жилищных субсидий и льгот.
Еще 2137,5 млн грн направлено на страховые выплаты, в том числе 1072,2 млн грн — на оплату больничных.
В октябре предоставлено 901,0 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

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По материалам:
Finance.ua
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