ПФУ в октябре выплатил ₴58 миллиардов пенсий — Finance.ua

ПФУ в октябре выплатил ₴58 миллиардов пенсий Вчера 16:45 — Казна и Политика

Пенсионный фонд Украины в октябре выплатил 58 млрд грн пенсий.

«25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь: на выплаты направлено 58,0 млрд грн, в том числе 9,7 млрд грн — через АО „Укрпочта“, 48,3 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 25 октября профинансировано 978,4 млн грн на выплату жилищных субсидий и льгот.

Еще 2137,5 млн грн направлено на страховые выплаты, в том числе 1072,2 млн грн — на оплату больничных.

В октябре предоставлено 901,0 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

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