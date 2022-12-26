ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен — Finance.ua

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ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен

Казна и Политика
23
ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен
ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен
Пенсионный фонд Украины 23 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен больше, чем в ноябре (50,9 млрд гривен).
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
По данным ведомства, 9,6 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 41,8 млрд гривен через уполномоченные банки.
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По сообщению АО «Укрпочта», по состоянию на 22 декабря доставлено 79,4% профинансированных сумм.
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Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2022 провел плановые перерасчеты пенсий. Для перерасчета было три основания:
  • в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 2027 до 2093 гривен;
  • в связи с установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет;
  • в связи с изменением показателя средней заработной платы, применяемого при расчете пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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