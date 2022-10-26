ПФУ увеличил финансирование пенсий за октябрь — Finance.ua

ПФУ увеличил финансирование пенсий за октябрь
Пенсионный фонд Украины сообщил, что завершено финансирование пенсий за октябрь.
На пенсионные выплаты направлено 50,6 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 41,0 млрд грн — через уполномоченные банки.
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО «Укрпочта» на 24 октября доставлено 90,2% профинансированных сумм.
В октябре предоставлено 562 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 25 октября — 38 тысяч.
Справка Finance.ua:
- Пенсия для работников и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно.
- За первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн, или $152 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. После изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет $121.
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