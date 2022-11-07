ПФУ расширяет возможности использования цифрового паспорта в «Дія» — Finance.ua

ПФУ расширяет возможности использования цифрового паспорта в «Дія»
Сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда будут принимать цифровой паспорт гражданина Украины (ID-карту).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
«Так что не обязательно иметь при себе физический паспорт или его копию, достаточно поделиться им в несколько кликов через приложение Дія», — отметили в Минсоцполитики.
Как поделиться копией цифрового паспорта:
- зайти в приложение Дія и открыть паспорт гражданина Украины;
- нажать на документ и выбрать штрих-код;
- работник может отсканировать штрих-код или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;
- подтвердить запрос на передачу копии паспорта в приложении Дія.
«Шеринг документов ускоряет обслуживание и помогает избежать ошибок при внесении ваших персональных данных. Услуга реализована Пенсионным фондом Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики», — добавили в министерстве.
Справка Finance.ua:
- Минцифры совместно с Минюстом и Нотариальной палатой Украины запустили первый этап проекта по цифровизации нотариата «Нота» — теперь даже на специальных бланках будут размещать QR-коды, которые можно будет проверить сканером в «Дії»;
- в Дії можно будет изменить место жительства ВПЛ и отменить статус.
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