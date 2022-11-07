ПФУ расширяет возможности использования цифрового паспорта в «Дія» — Finance.ua

ПФУ расширяет возможности использования цифрового паспорта в «Дія» Сегодня 10:15 — Личные финансы

ПФУ расширяет возможности использования цифрового паспорта в «Дія»

Сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда будут принимать цифровой паспорт гражданина Украины (ID-карту).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Так что не обязательно иметь при себе физический паспорт или его копию, достаточно поделиться им в несколько кликов через приложение Дія», — отметили в Минсоцполитики.

Как поделиться копией цифрового паспорта:

зайти в приложение Дія и открыть паспорт гражданина Украины;

нажать на документ и выбрать штрих-код;

работник может отсканировать штрих-код или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;

подтвердить запрос на передачу копии паспорта в приложении Дія.

«Шеринг документов ускоряет обслуживание и помогает избежать ошибок при внесении ваших персональных данных. Услуга реализована Пенсионным фондом Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики», — добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

Минцифры совместно с Минюстом и Нотариальной палатой Украины запустили первый этап проекта по цифровизации нотариата «Нота» — теперь даже на специальных бланках будут размещать QR-коды, которые можно будет проверить сканером в «Дії»;

в Дії можно будет изменить место жительства ВПЛ и отменить статус.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.