ПФУ профинансировал субсидии за первый месяц отопительного сезона — Finance.ua
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ПФУ профинансировал субсидии за первый месяц отопительного сезона

Личные финансы
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ПФУ профинансировал субсидии за первый месяц отопительного сезона
ПФУ профинансировал субсидии за первый месяц отопительного сезона
Пенсионный фонд профинансировал льготы и жилищные субсидии за октябрь 2022 года. На эти цели направлено 1,9 млрд грн средств государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
«На выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа направлено 1,9 млрд. грн.», — говорится в сообщении.
Кроме того, ПФУ начал финансирование пенсий за ноябрь. По состоянию на 3 ноября на пенсионные выплаты за ноябрь направлено 4,5 млрд грн, в т. ч. 2,9 млрд грн на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 1,6 млрд грн — через уполномоченные банки.
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Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также будет назначать субсидии.
Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.

Справка Finance.ua:

  • субсидии — это определенные выплаты из государственного бюджета Украины для оплаты услуг, которыми могут пользоваться некоторые категории населения. В 2022 году изменилась система выплат субсидий. Кто имеет право на субсидию в Украине в 2022 году и что известно о нововведениях — писали тут;
  • в Министерстве социальной политики разъяснили, может ли рассчитывать на субсидию человек, потерявший работу в период действия военного положения в Украине.
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По материалам:
РБК-Україна
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