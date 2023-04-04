ПФУ приступил к финансированию пенсий за апрель — Finance.ua

ПФУ приступил к финансированию пенсий за апрель Сегодня 15:11 — Казна и Политика

Как сообщил Пенсионный фонд, 3 апреля начато финансирование выплат за апрель:

на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 1,3 млрд грн;

на оплату больничных направлено 54,1 млн грн.

С апреля предоставлено 47 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее ПФ сообщал, что в этом году пенсии пересчитают лицам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года получили право на проведение перерасчета, то есть либо приобрели 24 месяца страхового стажа, либо прошло два года от назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

Право на перерасчет определяет, в частности, и страховой стаж, приобретенный в январе — феврале 2023 года. Сведения о начислении и уплате единого взноса на обязательное государственное социальное страхование будут отражены в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования ориентировочно в середине следующего квартала.

После подачи страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период автоматический перерасчет работающим пенсионерам будет произведен безотлагательно (пункт 11 постановления Кабинета Министров Украины от 24.02.2023 № 168 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и о повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году»).

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам остается неизменной. Как предусмотрено законом, это 1 апреля 2023 года.

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